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Чемпион отреагировал на сенсацию с сыном Кости Цзю после "победы" над Головкиным

Чемпион отреагировал на сенсацию с сыном Кости Цзю после "победы" над Головкиным
©instagram.com/andresogward

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд прокомментировал сенсационное поражение австралийца Тима Цзю (24-1, 17 КО) в поединке против представителя США Себастьяна Фундоры (21-1-1, 13 КО), передают Vesti.kz.

Цзю уступил раздельным решением судей, потеряв свой титул по линии WBO. Также Фундора стал обладателем вакантного пояса по версии WBC в первом среднем весе. 

"Меня удивило, что Цзю даже не пытался атаковать корпус соперника. А ведь у него было множество моментов по ходу боя, где напрашивался левый хук по печени. Но он так ни разу и не выбросил его. Не знаю, в чем причина. Возможно, и вправду мешала кровь, которая заливала глаза. Возможно, опасался, что бой остановят. Но все выглядело так, словно он просто зациклен на ударе в голову.

Может быть, все дело в антропометрии соперника. Может, недооценка. Может, Тим решил после досрочного поражения Фундоры (Брайану Мендосе), что Себастьян пробит и не держит удар. Не знаю, почему он был настолько зациклен на его голове. Знаю точно только одно. Он мог все сделать намного проще. Он сам усложнил себе жизнь. Хочу отдать должное Фундоре. Ведь лично я не видел в нем бойца, который сможет провести дисциплинированный и четкий бой, держаться своей дистанции. Я думал, что тот нокаут будет сказываться. Но он провел бой очень дисциплинировано", - приводит слова Андре vRINGe.com.

Ранее Уорд заявил, что победил бы казахстанца Геннадия Головкина, если бы они встретились в ринге.

Напомним, что Тим Цзю является сыном уроженца России, экс-чемпиона мира Кости Цзю.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Уорд Андре Цзю Костя

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