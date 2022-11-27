Чемпион мира увидел Бивола на вечере бокса и вызвал его на бой

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло встретился с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом на вечере бокса Хосе Сепеда - Реджис Прогрейс, сообщает Fightnews.info со ссылкой на FightHype.com.

Между боксерами возник диалог, в ходе которого Чарло вызвал Бивола на бой во втором среднем весе.

Чарло: Ты хочешь драться со мной?

Бивол: Почему бы и нет?

Чарло: Ты хочешь драться со мной?

Бивол: Это ты хочешь?

Чарло: Я подерусь с тобой. Погнали.

Бивол: В каком весе?

Чарло: Ты хочешь драться со мной? Я подожду тебя.

Бивол: Вес какой?

Чарло: Второй средний.

Бивол: Второй средний. Можно, но за титулы. Честно говоря, моя цель - драться за пояса.

Чарло: Прямо сейчас хочешь подраться со мной за "абсолюта"?

Бивол: У тебя есть пояса?

Чарло: Есть титул WBC. Хочешь его?

Бивол: В среднем весе?

Чарло: Да, в среднем.

Бивол: Нет.

Чарло: А подраться во втором среднем?

Бивол: Мне нужно подумать. Почему бы и нет?

Чарло: Погнали во второй средний вес.

Бивол: У тебя там есть титулы? Когда будут, тогда и подеремся.

Чарло: Нет, никаких титулов. Просто это привлекательно. Я сделаю это. Давай устроим это.

Бивол: Я тоже могу это сделать.

Чарло: Я сделаю это. Ты хочешь драться со мной?

Бивол: Почему бы и нет?

Напомним, что сам бой в Карсоне (штат Калифорния, США) завершился досрочной победой американского суперлегковеса Прогрейса, который завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Бивол последний поединок провел 5 ноября в ОАЭ, где судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в пятый раз защитил свой титул.

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