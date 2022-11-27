Чемпион мира увидел Бивола на вечере бокса и вызвал его на бой

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло встретился с обладателем титула WBA Super в полутяжелом дивизионе россиянином Дмитрием Биволом на вечере бокса Хосе Сепеда - Реджис Прогрейс, сообщает Fightnews.info со ссылкой на FightHype.com.
Между боксерами возник диалог, в ходе которого Чарло вызвал Бивола на бой во втором среднем весе.
Чарло: Ты хочешь драться со мной?
Бивол: Почему бы и нет?
Чарло: Ты хочешь драться со мной?
Бивол: Это ты хочешь?
Чарло: Я подерусь с тобой. Погнали.
Бивол: В каком весе?
Чарло: Ты хочешь драться со мной? Я подожду тебя.
Бивол: Вес какой?
Чарло: Второй средний.
Бивол: Второй средний. Можно, но за титулы. Честно говоря, моя цель - драться за пояса.
Чарло: Прямо сейчас хочешь подраться со мной за "абсолюта"?
Бивол: У тебя есть пояса?
Чарло: Есть титул WBC. Хочешь его?
Бивол: В среднем весе?
Чарло: Да, в среднем.
Бивол: Нет.
Чарло: А подраться во втором среднем?
Бивол: Мне нужно подумать. Почему бы и нет?
Чарло: Погнали во второй средний вес.
Бивол: У тебя там есть титулы? Когда будут, тогда и подеремся.
Чарло: Нет, никаких титулов. Просто это привлекательно. Я сделаю это. Давай устроим это.
Бивол: Я тоже могу это сделать.
Чарло: Я сделаю это. Ты хочешь драться со мной?
Бивол: Почему бы и нет?
Напомним, что сам бой в Карсоне (штат Калифорния, США) завершился досрочной победой американского суперлегковеса Прогрейса, который завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.
Бивол последний поединок провел 5 ноября в ОАЭ, где судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в пятый раз защитил свой титул.
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