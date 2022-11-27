Нокаутом завершился главный бой вечера за пояс чемпиона мира WBC

В Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором сошлись американские суперлегковесы Хосе Сепеда и Реджис Прогрейс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону 12-раундового противостояния стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC. Бой завершился в 11-м раунде, когда Прогрейс хорошо приложился левым боковым по Сепеде, после чего принялся его добивать и этим самым заставил рефери остановить поединок.

Таким образом Прогрейс отпраздновал 28-ю победу (из них 24 нокаутом) на профи-ринге при одном поражении. А вот Сепеда потерпел третью неудачу при 35 победах (из них 27 нокаутом).

Regis Prograis KOs Jose Zepeda in the 11th round! pic.twitter.com/VAR1bLBc2P — 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 @𝗙𝗧𝗕𝗲𝗮𝗿𝗱𝟳 (@FTBeard7) November 27, 2022

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