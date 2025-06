Чемпион мира сорвал громкий бой и получил обидное прозвище

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) не будет драться с непобежденным Девином Хейни (32-0, 15 КО), несмотря на достигнутые договоренности, передают Vesti.kz.

Как сообщил Хейни в соцсетях, бой планировали провести в промежуточной весовой категории - 145 фунтов, что стало компромиссом между лимитами 140 и 147. По его словам, он уже подписал контракт, но Лопес затягивает процесс.

& I wanted the fight at 147 he wanted the fight at 140 we negotiated to meet at 145 even though he was willing to fight boots at 147

the fight with Teo is not signed! I signed my part & Teo has been stalling. As of today he has decided he doesn’t wanna fight me he is officially the biggest 🦆👎🏽 🍅