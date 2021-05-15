Чемпион мира рассказал о попытках попасть на пресс-конференцию Головкина и обвинил топов в избегании боев

Обладатель пояса WBO в среднем весе Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) считает, что суперзвезда бокса Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 КО) три последних года избегает поединка с ним, еще с тех пор, как был чемпионом в категории до 72,6 килограмма. Американец видит подтверждение своих догадок в том, что пару лет назад "Канело" за меньший на пять миллионов долларов гонорар выбрал в соперники чемпиона WBO в полутяжах россиянина Сергея Ковалева, а не его.

33-летний боксер из штата Род-Айленд раздосадован, что после заключения масштабного контракта со стримингом DAZN промоутер Эдди Хирн, "как предполагалось, должен был устраивать крупные бои", но до сих пор так и не сделал ему что-то мощное.

"Он предложил Чарло семь миллионов долларов за бой со мной. И предложил "Канело" 40 миллионов за встречу со мной. Вместо этого Сауль подрался с Ковалевым за 35 миллионов, - приводит слова Деметриуса vRINGe.com со ссылкой на АKHi TV. - Альварес же хотел объединить средний вес после того, как победил GGG в 2018-м. Но сказал, что с Андраде драться не будет и выйдет против Ковалева".

Деметриус еще некоторое время сетовал на то, как пытался пробраться на пресс-конференции Геннадия Головкина и Джермалла Чарло, а его якобы не пускали. Боец в итоге заявил, что все топы его избегают и находят самые разные отмазки, чтобы не выходить с ним в ринг.

Напомним, что в своем последнем поединке, состоявшемся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США), "Канело" одержал досрочную победу над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). Месяцем ранее Андраде защитил свой титул в бою с обязательным претендентом британцем Лиамом Уильямсом (23-3-1, 18 KO).

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