Чемпион мира принял неожиданное решение по своему титулу

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, объявил, что чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), решил освободить свой титул, делая его вакантным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе. Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта", - приводит его слова Sportarena.com.

Ранее Лопес объявил о завершении своей карьеры в боксе. Американский боксер считает, что заслуживает более высокого гонорара за свои поединки.

Однако, позднее Теофимо заявил, что он может вернуться в бокс только в случае, если ему будет предложен значительный контракт с высоким гонораром.

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