Чемпион мира пожаловался на Головкина

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) заявил, что другие боксеры среднего веса избегают его, сообщает Allboxing.ru.

Американец должен был 18 июня провести защиту титула против Мацея Сулецкого (30-2, 11 КО), но из-за травмы бой отложили. До этого Чарло не сумел договориться о бое против Хайме Мунгиа (40-0, 32 KO) из-за разногласий у промоутеров по поводу трансляции боя, а Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) после объединения титулов IBF и WBA в среднем весе предпочел встречу в третьем бою с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) в рамках второго среднего веса.

"С Мунгиа ничего особо и не было. У меня просто не было возможности заключить этот контракт, и у него не было такой возможности, поэтому боя и не было. Не было каких-то серьезных переговоров о бое с Мунгиа. Головкин, с другой стороны, он всегда был в среднем весе, он был монстром в среднем весе. Я полагаю, он поднимется во второй средний вес ради боя с "Канело". Меня игнорируют в этом дивизионе. Это не моя вина.

Я чемпион мира в среднем весе. Где все остальные пояса? Я хочу объединить все пояса в дивизионе, как это сделал мой брат (Джермелл, который стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе). Я хочу иметь возможность объединить титулы и стать одним из самых лучших средневесов в истории", - сказал Чарло.

Также Чарло уверен в том, что со временем он поднимется во второй средний вес и встретится там с экс-чемпионом мира Дэвидом Бенавидесом.

"Тут нет ничьей вины. У нас обоих одни представители. Когда в этом будет смысл, бой состоится. Поклонники бокса, наберитесь терпения. Я хочу боя с Бенавидесом, поэтому бой состоится", - добавил Чарло.

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Третий бой между GGG и "Канело" состоится 17 сентября. Первый прошел в 2017-м и не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал Альварес.

Напомним, Альварес в начале мая потерпел сенсационное поражение от Дмитрия Бивола.