WBC придумал "специальный пояс" и выбрал для него бой в весе Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) представил очередной "специальный" чемпионский пояс - "Пояс свободы - 2022", сообщает vRINGe.com.

Изготовление ремня приурочили к торжествам по случаю Дня свободы (он же День освобождения и День эмансипации) - праздника, посвященного освобождению рабов в Соединенных Штатах Америки.

В этом году его отмечают 19 июня, и пояс предполагалось вручить победителю намеченного на 18 июня поединка между чемпионом мира WBC в среднем весе американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО) и поляком Мацеем Сулецки (30-2, 11 КО).

Однако, как известно, из-за травмы Чарло встречу пришлось перенести на неопределенный срок. Несмотря на это, организация все равно собирается вручить свой уникальный приз победителю данного боя.

Напомним, что чемпионом WBA Super, IBF и IBO в среднем весе является казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).

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