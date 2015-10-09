Чемпион мира по боксу объявлен в розыск

Непобеждённый американский боксёр Джервонта Дэвис — чемпион мира сразу в трёх весовых категориях — оказался в центре громкого скандала, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Полиция округа Майами-Дейд объявила спортсмена в розыск, выдав официальный ордер на его арест.

По данным правоохранительных органов, Дэвис обвиняется в избиении и попытке похищения своей бывшей девушки Кортни Россел. Инцидент произошёл 27 октября 2025 года.

Сообщается, боксёр ворвался в мужской клуб в Майами-Гарденс, где Россел работала официанткой в VIP-зоне. В одном из подсобных помещений без камер видеонаблюдения он напал на девушку, после чего силой вытащил её через служебный выход, вывел на парковку и избил.

Полиция изучила записи с камер наблюдения и заявила, что они подтверждают показания потерпевшей. Скандал уже стал одним из самых резонансных в карьере звёздного боксёра.

