Чемпион мира оценил шансы Канело в поединке с Чарло

Американский боксер Эррол Спенс, который является объединенным чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), высказался о предстоящем бою между своим соотечественником Джермеллом Чарло и мексиканцем Саулем Альваресом, запланированном на сентябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У Джермелла имеются соответствующие габариты. Я считаю, что он без проблем поднимется во второй средний вес. Однако ему нельзя просто поправляться, а затем вялым выходить в ринг. Думаю, с ним все будет в порядке. Он большой для своего дивизиона, и он будет активнее. Но ему нельзя просто стоять перед Канело в попытке ударить и запугать", – сказал Спенс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, что в мае этого года Альварес одержал победу единогласным решением судей над британцем Джоном Райдером. Канело защитил все четыре своих титула во втором среднем весе (до 76,2 кг).

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