Чемпион мира из Казахстана опубликовал интригующее фото из США

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) опубликовал фото с бывшим обладателем мирового титула по линии IBF - Винсом Филлипсом, передает корреспондент Vesti.kz. Американец известен неожиданной победой над Костей Цзю.
29-летний средневес продолжает подготовку к ноябрьскому поединку, но успевает встречаться с именитыми гостями в тренировочном зале.
"С чемпионом!" - подписал фото Алимханулы.
Ранее казахстанец рассказал о своей мотивации, а один из следующих боев он может провести на родине.
Алимханулы сделал заявление перед титульным боем
With the champion! pic.twitter.com/z66FT3CGkj— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 30, 2022
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