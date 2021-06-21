Чемпион мира с 22 нокаутами обозначил сроки объединительного боя с Головкиным

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) после убедительной, но непростой победы над Хуаном Масиасом Монтиэлем (22-4-2, 22 KO) 19 июня в родном Хьюстоне, заявил, что намерен продолжить выступления в среднем весе и объединить чемпионские титулы. Об этом сообщает Аllboxing.ru.

"Средний вес - это мой дивизион. Я хочу объединить титулы, - сказал Чарло. - Я хочу встретиться на ринге с (чемпионом IBF) Геннадием Головкиным. Я хочу провести этот бой в Хьюстоне. Я хочу встретиться с (чемпионом мира во втором среднем весе) Саулем "Канело" Альваресом здесь в Хьюстоне, если он захочет спуститься в средний вес. Это мой вес".

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) планирует в декабре встретиться с чемпионом WBA в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), и Чарло надеется на встречу с победителем.

"Головкин собирается объединить титулы, и, возможно, мы сможем потом боксировать за все эти пояса, или если Мурата победит, я встречусь с победителем, - отметил Чарло. - Вы знаете, что делает лев, когда охотится? Есть разница между охотой и преследованием. Мы охотимся. Я останусь здесь. Я буду править в среднем весе. Это моя очередная защита титула и впереди еще много защит. Я молод, голоден и готов".

Напомним, что бой Чарло с Монтиэлем продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Джермаллу.

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