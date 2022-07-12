Чемпион Азии и непобежденные казахстанцы вылетают в США. Подробности

Сегодня, 12 июля, казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (7-0, 5 КО), Евгений Павлов (7-0, 5 КО) и Абильхан Аманкул (1-0, 1 КО) улетают в США для подготовки к следующим боям на профи-ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

Подготовка боксеров Suleimen Promotions продлится месяц. Их действиями будет руководить тренер Канат Оракбаев. Подготовительный процесс будет проходить либо в Лос-Анджелесе, либо в Лас-Вегасе. При этом сборы начались еще в Алматы в начале месяца.

Напомним, что все трое стали участниками вечера бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота), прошедшем в начале июня. Так, средневес Аманкул дебютировал на профи-ринге с победы, нокаутировав в третьем раунде американца Девонте Макдональда (1-1, 1 КО).

Нурмаганбет, выступающий в суперсредней категории, завершил поединок с представителем США Хайнеллом Уилером (7-2, 6 КО) во втором раунде, а обладатель пояса WBA International во втором легчайшем весе Павлов удосрочил мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО) в третьей трехминутке.

Видео нокаутов, или как казахстанские боксеры дебютировали в США