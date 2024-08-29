Чемпион Азии из Казахстана получил бой на вечере бокса Канело

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (11-0, 9 КО) посредством соцсетей анонсировал свой следующий бой на вечере бокса мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Ивент состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). При этом Нурмаганбет не уточнил имя своего соперника.

Главным же событием станет поединок Канело против американца пуэрториканского происхождения Эдгара Берланги (22-0, 17 КО).

В последний раз Нурмаганбет боксировал в сентябре прошлого года и добился досрочной победы над нигерийцем Абимболой Осундайро (6-1, 4 КО).

Напомним, в любителях Бек становился победителем чемпионата Азии-2019.