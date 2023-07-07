Чемпион Азии по боксу из Казахстана возвращается спустя 1,5 года простоя после первого поражения в карьере

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (4-1, 3 КО) возвращается после длительного простоя, передает корреспондент Vesti.kz.

29 октября 2021 года он был нокаутирован в бою за титул WBC International, который состоялся в рамках шоу в Лондоне (Англия). Для казахстанца это поражение стало первым в карьере и с тех пор на ринг он не выходил.

Как сообщает BoxRec.com, следующим соперником Турсынбая станет колумбиец Хоэль Хулио (39-16, 33 КО). Поединок среднего веса будет рассчитан на восемь раундов. Он состоится 22 июля.

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