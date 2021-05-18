Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чарло кидается на чемпионов и хочет захватить власть: опасный соперник для Головкина или просто ищет крупный гонорар?

Американец утверждает, что его избегают.

Чарло кидается на чемпионов и хочет захватить власть: опасный соперник для Головкина или просто ищет крупный гонорар?
Джермалл Чарло. Фото: WBC©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Американский боксер Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) продолжает свою медийную атаку на чемпионов нескольких весовых в категориях. В частности, под "обстрел" попали Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO), Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) и Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO). Что стоит за громкими заявлениями - в материале корреспондента Vesti.kz.

Звездный Чарло перешел в средний вес в далеком 2017 году. И за все это время провел в дивизионе лишь один бой с сильным соперником - украинцем Сергеем Деревянченко. В остальном его оппозиция нуждается в появлении громких имен. И пока трудно говорить о его состоятельности.

Скоро он будет проводить защиту титула WBC. Противостоять ему будет Хуан Монтьель из Мексики. В том же 2017-м Хуан легко проиграл Хайме Мунгие во втором раунде. Так что можно предположить, что мощный Джермалл также не испытает никаких проблем в предстоящем событии. Мисматч, который нужен только для защиты пояса.

За четыре года он не сумел выйти на топов. Однако надо отдать ему должное: и он сам, и команда пытались подписать на поединок кого-нибудь из элиты. И этого не происходит по ряду причин. 

Возглавляют список различные платформы. Сейчас многие лидеры весовой категории работают с DAZN. Чарло же сотрудничает с PBC, а это очень сильно усложняет любые переговоры. Даже при огромном желании боксера выйти на ринг против любого реализовать идею трудно. 

Есть контракт, условия которого важно строго соблюдать. И на выходе получается, что в определенные моменты бойцы становятся заложниками ситуации и вынуждены ждать попутного ветра и назначенных противостояний.

Другой вопрос, когда сам боксер пытается просто так цеплять чемпионов. Продуманный ход: вроде ты и показываешь, что горишь желанием драться, но при этом знаешь, что у тебя впереди проходной бой, другой в ближайшее время никак не организовать. Получается нечто вроде подушки безопасности перед фанатами.

Да и список "атакуемых" сомнителен - одни чемпионы. Плюс те, кто находится в другой категории. Например, Джермалл кидается и на "Канело", который зачищает второй средний вес. 

Что это? Реальная жажда драться с лучшими или поиск крупных чеков? По сути, Чарло только с GGG, Андраде и Саулем может прилично заработать. Так что рисуется картина типичного moneyway. Правда, надо отметить, что американец - опасный боксер. И встреча с ним будет достаточно интересной и яркой.

Из отрицательного упомянем, что Чарло - это продукт пиара. Из него делали суперзвезду. Только процесс несколько затормозился. Он завис между элитой и борьбой за подступы к ней. Пока он не сразится с топом, трудно говорить о способностях.

Для Головкина он, конечно, интересен. Здесь другой стиль, другие параметры, другие удары. Есть даже ощущение, что от него исходит скрытая опасность. Нейтрализовать можно, но для этого потребуются большие усилия. Вряд ли их встреча пройдет в ближайшем будущем. Максимум в следующем году, если они решат объединить титулы. 

"Моя команда связывалась с такими ребятами, как Головкин, "Канело" и Андраде. Всеми, у кого есть титулы. Очевидно, что я один из самых лучших в дивизионе, и потому меня избегают. Но что поделать. Все, что остается, это продолжать драться и побеждать.

Да, бой с Головкиным - это то, что я хочу, и это тот бой, который можно устроить. Это лишь вопрос времени и условий. Да, мы оба хотим, чтобы все было по-нашему. Но я без проблем согласен стать стороной "В". Согласен на большой ринг, если его затребует та сторона. Захотят бой на их территории - без проблем. Я не буду диктовать условия. Готов драться с любым, кого мне дадут".

Подобные заявления Чарло делает с завидной регулярностью. Но пока это все выкрики без эха. Предложения не имеют формы. И пока реализация его планов по захвату власти сильно хромает. Ближе к концу лета перспективы его в этом сезоне будут понятнее. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Чарло Джермалл Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Андраде Деметриус Деревянченко Сергей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:44
Бокс

В Казахстане покажут в прямом эфире бой за звание абсолюта Тейлор - Рамирес
Вчера
19:38
Бокс

Алимханулы теряет позиции, Ербосынулы вылетел из десятки лучших. Обновился рейтинг WBC
Вчера
18:26
Бокс

Чарло кидается на чемпионов и хочет захватить власть: опасный соперник для Головкина или просто ищет крупный гонорар?
Вчера
17:25
Бокс

Комментатор ESPN назвал самых перспективных молодых боксеров из Казахстана
Вчера
16:25
Бокс

Уроженец Казахстана после поражения нокаутом проведет бой против экс-чемпиона мира
Вчера
14:40
Бокс

Стали известны дата и место проведения следующего боя Садриддина Ахмедова
Вчера
10:35
Бокс

"С тех пор GGG так никому и не проиграл". Эксперт DAZN назвал дату третьего боя Головкин - "Канело" и привел доводы
Вчера
09:33
Бокс

"Предложил семь миллионов долларов". Чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным
Вчера
08:28
Бокс

"Я жажду признания". Чемпион мира согласен на уступки ради боя с Головкиным
17 мая
20:02
Бокс

Пора возвращаться, Али. Ахмедову после нокаута необходимо отвоевывать позиции
17 мая
18:41
Бокс

"Бегать за "Канело" неинтересно, желающих биться нет". Стангрит - о проблемах Головкина с оппозицией
17 мая
18:00
Бокс

В ESPN назвали изюминку первого боя Батыра Джукембаева в США
17 мая
08:07
Бокс

Тайсон Фьюри подтвердил бой с Энтони Джошуа и назвал дату и место
15 мая
22:00
Бокс

Уроженец Казахстана признан лучшим супертяжем в истории бокса
15 мая
17:34
Бокс

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина
15 мая
11:51
Бокс

"Вернем старую школу". Али Ахмедов рассказал о подготовке и сроках возвращения на ринг
15 мая
09:52
Бокс

Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о своем будущем
15 мая
09:27
Бокс

Чемпион мира рассказал о попытках попасть на пресс-конференцию Головкина и обвинил топов в избегании боев
15 мая
00:10
Бокс

Казахстанский супертяж провел спарринг с Тайсоном Фьюри
14 мая
22:45
Бокс

Непобежденный американец задумал помешать "Канело" стать абсолютным чемпионом
14 мая
20:19
Бокс

Матиас устроит камнепад. Выстоит ли Джукембаев в поединке против самого опасного соперника в карьере?
14 мая
19:16
Бокс

"Вопросов быть не должно". Стангрит оценил продвижение карьеры Алимханулы и бой с экс-чемпионом мира
14 мая
12:38
Бокс

"Головкин - это просто машина". Узбекский "Монстр" рассказал о желании быть похожим на GGG
13 мая
20:12
Бокс

Это уже серьезный разговор. Экс-чемпион мира и бомбардировщик устроит душную проверку Алимханулы
13 мая
16:41
Бокс

Соперники свободны, или с кем казахстанец может провести защиту титула от WBA
13 мая
15:58
Бокс

Казахстанский боксер получил соперника с 18 нокаутами
13 мая
15:10
Бокс

"Канело" проиграл GGG". Чемпион мира сравнил бои Альвареса против Головкина и Сондерса
13 мая
11:15
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана получил соперника на четвертый бой в профи
13 мая
10:45
Бокс

Объявлены дата, место боя и следующий соперник чемпиона мира в весе Головкина
13 мая
09:35
Бокс

Стало известно, сколько заработал "Канело" за бой с Сондерсом
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика