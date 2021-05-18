Чарло кидается на чемпионов и хочет захватить власть: опасный соперник для Головкина или просто ищет крупный гонорар?

Американский боксер Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) продолжает свою медийную атаку на чемпионов нескольких весовых в категориях. В частности, под "обстрел" попали Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO), Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) и Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO). Что стоит за громкими заявлениями - в материале корреспондента Vesti.kz.

Звездный Чарло перешел в средний вес в далеком 2017 году. И за все это время провел в дивизионе лишь один бой с сильным соперником - украинцем Сергеем Деревянченко. В остальном его оппозиция нуждается в появлении громких имен. И пока трудно говорить о его состоятельности.

Скоро он будет проводить защиту титула WBC. Противостоять ему будет Хуан Монтьель из Мексики. В том же 2017-м Хуан легко проиграл Хайме Мунгие во втором раунде. Так что можно предположить, что мощный Джермалл также не испытает никаких проблем в предстоящем событии. Мисматч, который нужен только для защиты пояса.

За четыре года он не сумел выйти на топов. Однако надо отдать ему должное: и он сам, и команда пытались подписать на поединок кого-нибудь из элиты. И этого не происходит по ряду причин.

Возглавляют список различные платформы. Сейчас многие лидеры весовой категории работают с DAZN. Чарло же сотрудничает с PBC, а это очень сильно усложняет любые переговоры. Даже при огромном желании боксера выйти на ринг против любого реализовать идею трудно.

Есть контракт, условия которого важно строго соблюдать. И на выходе получается, что в определенные моменты бойцы становятся заложниками ситуации и вынуждены ждать попутного ветра и назначенных противостояний.

Другой вопрос, когда сам боксер пытается просто так цеплять чемпионов. Продуманный ход: вроде ты и показываешь, что горишь желанием драться, но при этом знаешь, что у тебя впереди проходной бой, другой в ближайшее время никак не организовать. Получается нечто вроде подушки безопасности перед фанатами.

Да и список "атакуемых" сомнителен - одни чемпионы. Плюс те, кто находится в другой категории. Например, Джермалл кидается и на "Канело", который зачищает второй средний вес.

Что это? Реальная жажда драться с лучшими или поиск крупных чеков? По сути, Чарло только с GGG, Андраде и Саулем может прилично заработать. Так что рисуется картина типичного moneyway. Правда, надо отметить, что американец - опасный боксер. И встреча с ним будет достаточно интересной и яркой.

Из отрицательного упомянем, что Чарло - это продукт пиара. Из него делали суперзвезду. Только процесс несколько затормозился. Он завис между элитой и борьбой за подступы к ней. Пока он не сразится с топом, трудно говорить о способностях.

Для Головкина он, конечно, интересен. Здесь другой стиль, другие параметры, другие удары. Есть даже ощущение, что от него исходит скрытая опасность. Нейтрализовать можно, но для этого потребуются большие усилия. Вряд ли их встреча пройдет в ближайшем будущем. Максимум в следующем году, если они решат объединить титулы.

"Моя команда связывалась с такими ребятами, как Головкин, "Канело" и Андраде. Всеми, у кого есть титулы. Очевидно, что я один из самых лучших в дивизионе, и потому меня избегают. Но что поделать. Все, что остается, это продолжать драться и побеждать.

Да, бой с Головкиным - это то, что я хочу, и это тот бой, который можно устроить. Это лишь вопрос времени и условий. Да, мы оба хотим, чтобы все было по-нашему. Но я без проблем согласен стать стороной "В". Согласен на большой ринг, если его затребует та сторона. Захотят бой на их территории - без проблем. Я не буду диктовать условия. Готов драться с любым, кого мне дадут".

Подобные заявления Чарло делает с завидной регулярностью. Но пока это все выкрики без эха. Предложения не имеют формы. И пока реализация его планов по захвату власти сильно хромает. Ближе к концу лета перспективы его в этом сезоне будут понятнее.

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