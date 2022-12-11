Cексапильная боксерша нокаутом выиграла титульный бой

Австралийская боксерша Эбани Бриджес (9-1, 4 КО) победила обязательную претендентку соотечественницу Шеннон О’Коннелл (23-7-1, 11 КО) и этим самым сохранила свой чемпионский пояс по линии IBF в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся в Лидсе (Англия) и был рассчитан на десять раундов, но завершился в восьмом, когда Бриджес прижала соперницу к канатам и принялась ее избивать, рефери ничего не оставалось, кроме как вмешаться и остановить бой.

Напомним, что Бриджес известна тем, что на обязательную церемонию взвешивания перед боями выходит в сексуальном бикини.

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