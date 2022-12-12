Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

"Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова

"Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова
©instagram.com/angelina_lukas1997

Интернет-журнал vRINGe.com отметил главные бои прошедшего вечера бокса в Алматы с участием казахстанцев Ангелины Лукас и Жанкоша Турарова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В главном поединке вечера местный проспект суперлегкого веса (до 63,5 килограмма) Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) удосрочил в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) из Венесуэлы.

Тураров ронял соперника в первом и седьмом раундах.

На разогреве местная красавица, она же секс-символ Казахстана Ангелина Лукас (2-0, 1 КО), в лимите второго наилегчайшего веса (до 52,2 килограмма) вынудила капитулировать Лулу Кайаге (8-9-4, 2 КО) из Танзании.

После двух односторонних раундов африканка решила капитулировать на табуретке", - пишет журнал.

Напомним, что благодаря этому успеху Лукас завоевала пояс по версии UBO World в наилегчайшем весе. Тураров, в свою очередь, стал обладателем вакантного пояса IBO Intercontinental.

Добавим, что впервые из Казахстана трансляцию проводил стриминговый сервис DAZN.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лукас Ангелина Тураров Жанкош

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:52
Профи-бокс
Непобежденному казахстанцу предрекли чемпионский титул после успешного дебюта на DAZN Непобежденному казахстанцу предрекли чемпионский титул после успешного дебюта на DAZN
Сегодня , 11:42
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала шокирующее признание после завоевания титула Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала шокирующее признание после завоевания титула
Сегодня , 08:53
Профи-бокс
"Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова "Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова
Вчера , 22:35
Профи-бокс
"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал "Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал
Вчера , 21:46
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул
Вчера , 21:37
Профи-бокс
Казахстанский боец ММА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе Казахстанский боец ММА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе
Вчера , 21:02
Профи-бокс
Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе
Вчера , 20:40
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс
Вчера , 18:51
Профи-бокс
Жуткое видео. Чемпион мира в весе Елеусинова попал в аварию Жуткое видео. Чемпион мира в весе Елеусинова попал в аварию
Вчера , 11:26
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой чемпиона WBO против претендента из России Нокаутом завершился бой чемпиона WBO против претендента из России
Вчера , 10:26
Профи-бокс
Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев
Вчера , 10:00
Профи-бокс
Cексапильная боксерша нокаутом выиграла титульный бой Cексапильная боксерша нокаутом выиграла титульный бой
10 декабря, 22:35
Профи-бокс
Вечер бокса в Астане пополнился боем за титул от WBC, возвращением казахстанца и скандального американца Вечер бокса в Астане пополнился боем за титул от WBC, возвращением казахстанца и скандального американца
10 декабря, 21:22
Профи-бокс
Стала известна причина интереса DAZN к титульному бою казахстанца в Алматы Стала известна причина интереса DAZN к титульному бою казахстанца в Алматы
10 декабря, 17:38
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец провел дуэль взглядов перед дебютом на DAZN Непобежденный казахстанец провел дуэль взглядов перед дебютом на DAZN
9 декабря, 18:55
Профи-бокс
Ангелине Лукас предрекли славу лучшей боксерши Казахстана Ангелине Лукас предрекли славу лучшей боксерши Казахстана
9 декабря, 11:38
Профи-бокс
Тайсон Фьюри сообщил неприятную новость для Роналду Тайсон Фьюри сообщил неприятную новость для Роналду
9 декабря, 10:01
Профи-бокс
Тайсон Фьюри пригласил на спарринги экс-футболиста сборной Англии Тайсон Фьюри пригласил на спарринги экс-футболиста сборной Англии
8 декабря, 18:25
Профи-бокс
DAZN официально объявил о трансляции вечера бокса с главным боем небитого казаха DAZN официально объявил о трансляции вечера бокса с главным боем небитого казаха
8 декабря, 17:17
Профи-бокс
Соперник небитого казахстанца пообещал устроить яркое шоу в главном бою в Алматы Соперник небитого казахстанца пообещал устроить яркое шоу в главном бою в Алматы
7 декабря, 19:58
Профи-бокс
Появилась официальная афиша боя Садриддина Ахмедова Появилась официальная афиша боя Садриддина Ахмедова
7 декабря, 17:52
Профи-бокс
В Канаде высказались о возврашении Садриддина Ахмедова после двухлетнего простоя В Канаде высказались о возврашении Садриддина Ахмедова после двухлетнего простоя
7 декабря, 16:52
Профи-бокс
"Главная цель для всех". Названо основное преимущество Головкина в своем дивизионе "Главная цель для всех". Названо основное преимущество Головкина в своем дивизионе
7 декабря, 15:35
Профи-бокс
Стали известны места казахстанских боксеров в новом рейтинге IBF Стали известны места казахстанских боксеров в новом рейтинге IBF
7 декабря, 10:00
Профи-бокс
"Канело" определился со следующим соперником после боя с Головкиным "Канело" определился со следующим соперником после боя с Головкиным
6 декабря, 19:47
Профи-бокс
Айдос Ербосынулы получил удивительный подарок после возвращения в Казахстан Айдос Ербосынулы получил удивительный подарок после возвращения в Казахстан
6 декабря, 17:48
Профи-бокс
Сбежавший от Алимханулы боксер обозначил цели в своем дивизионе Сбежавший от Алимханулы боксер обозначил цели в своем дивизионе
6 декабря, 16:35
Профи-бокс
"Второй шанс?". Эксперт подсказал Джукембаеву путь на вершину "Второй шанс?". Эксперт подсказал Джукембаеву путь на вершину
6 декабря, 13:26
Профи-бокс
Фредди Роуч обратился к Батыру Джукембаеву перед боем в Алматы Фредди Роуч обратился к Батыру Джукембаеву перед боем в Алматы
6 декабря, 13:09
Профи-бокс
Дебюты Ашимова и Токтара. С кем казахские бойцы ММА подерутся на боксерском ивенте в Алматы Дебюты Ашимова и Токтара. С кем казахские бойцы ММА подерутся на боксерском ивенте в Алматы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus