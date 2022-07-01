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Бывший друг "Канело" ответил на критику звездного мексиканца

Бывший друг "Канело" ответил на критику звездного мексиканца
©instagram.com/kingryan/

23-летний проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) из США конкурентно парировал критику бывшего товарища по залу Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), который призвал экс-коллегу меньше трепаться, пока не добился ничего этакого по карьере, сообщает vRINGe.com.

Ранее Сауля попросили прокомментировать наезды Гарсии, он заявил, что Райану "нужно взять титул, а уже затем можно открывать рот и вякать что-то на других людей. Смысл вякать на чемпионов, если ты пока что никто? Я, например, уже в 20-летнем возрасте был чемпионом мира".

У Гарсии на эти слова не бомбануло - ответил он довольно нейтрально и без резких эмоций.

"То, что "Канело" сказал, было просто комично. "В 20 лет я стал чемпионом мира". Это, может быть, и правда, но у всех разные пути к титулам. Он дрался за вакантный титул против Мэттью Хэттона, - напомнил Гарсия об уровне британца. - У меня в дивизионе навалом топчиковых парней. Я не могу просто выбрать "Мэттью Хэттона" и стать чемпионом, я должен драться с крутыми бойцами.

В смысле, нет ничего плохого в том, чтобы драться с Мэттью Хэттоном, но надо смотреть на уровни конкуренции. Мой титульный шанс, вероятно, будет против Джервонты Дэвиса. И что, скажите сами, будет круче: взять пояс с Мэттью или Джервонтой?".

Напомним, 17 сентября Головкин и Альварес проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл мексиканец.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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