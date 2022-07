Бывший друг "Канело" дважды уронил и нокаутировал экс-чемпиона мира

Американец Райан Гарсия (23-0, 19 KO) одержал победу нокаутом над экс-чемпионом мира в первом легком весе доминиканцем Хавьером Фортуной (37-4-1, 26 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (США). Гарсия сразу захватил преимущество. В четвертом раунде Фортуна пропустил левый хук по корпусу, после чего оказался в нокдауне.

В пятом раунде Гарсия уронил оппонента правым хуком. Но Фортуна быстро вскочил и продолжил бой.

RYAN GARCIA IS ALL BUSINESS TONIGHT 🔥 #GarciaFortuna pic.twitter.com/l8gYlbVv5w

В шестой трехминутке Фортуна в третий раз оказался на канвасе, после чего рефери остановил бой и тем самым присудил Гарсии досрочную победу.

3rd time's a charm, Ryan Garcia drops Fortuna for the 3rd and final time 🔥🔥🔥#GarciaFortuna | on @daznboxing pic.twitter.com/iGGtd0wmhZ