Быстрый нокаут случился в главном бою вечера бокса за пояс чемпиона

В Ноттингеме (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого сошлись местный чемпион WBC Silver в суперлегком весе Далтон Смит (17-0, 13 КО) и француз Валид Уизза (19-3, 8 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в первом. Смит отправил оппонента на настил ринга, тот встал, но вскоре снова упал, после чего рефери остановил бой.

Таким образом, Далтон завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU.

Для Далтона это 17-я победа в карьере и 13-я досрочная. Уизза потерпел третью неудачу и первую досрочную при 19 выигрышах.

