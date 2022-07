"Будущая звезда бокса" из веса Головкина встал после нокдауна и выиграл нокаутом пояс WBC

Британский проспект среднего веса Хамза Шираз (16-0, 12 KO) нокаутировал аргентинца Франсиско Торреса (17-4-1, 5 KO) в бою за вакантный титул WBC Silver, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на Copper Box Arena в Лондоне (Великобритания). В третьем раунде соперники обменялись нокдаунами. Сначала Шираз уронил Торреса джебом, после чего побежал добивать, но нарвался на правый прямой. До гонга аргентинец еще раз побывал на канвасе.

After putting his man down Sheeraz is put down himself #SheerazTorres pic.twitter.com/ZQhiXa1XPl