"Будьте готовы увидеть войну". Сделан категоричный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"

Британский промоутер Эдди Хирн вне себя от радости в преддверии третьего поединка мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 37 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com. Он состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Все потому, что он ждет лучший бой трилогии, который на этот раз не продлится всю отведенную 36-минутную дистанцию.

"Конец недели, Лас-Вегас - будьте готовы увидеть войну в режиме нон-стоп между Альваресом и Головкиным, - предвкушает Хирн. - Вся неделя будет эпичной, а когда прозвучит стартовый гонг, эти двое не сделают ни шага назад. Эта трилогия станет абсолютной войной. И она не продлится 12 раундов. Ни за что. На этот раз этого точно не будет. И вы увидите лучший из этих трех поединков. Забудьте о Биволе. Забудьте о Рамиресе. Все взоры на конец недели в Вегасе".

Напомним, боксеры встречались в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Если первый поединок не выявил сильнейшего, то второй остался за "Канело" судейским решением.

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