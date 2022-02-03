Брутальный или простой. Хирн высказался о третьем бое Головкина против Альвареса

Промоутер Эдди Хирн высказался об еще одном противостоянии Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), подобрав для мексиканца еще пару вариантов продолжения карьеры, передает vRINGe.com.

"Я считаю, что (третий. - Прим. ред.) бой с Геннадием Головкиным будет более брутальным, чем с Джермаллом Чарло, а встреча с Дмитрием Биволом - более технически сложным боем, чем поединок с Чарло. Чарло хоть и отличный боец, но он, думаю, будет самым простым из этой троицы", - приводит слова Хирна MMAFighting.

Промоутер также оценил возможности Альвареса, который планирует покорять тяжелые дивизионы в профессиональном боксе.

"Когда ты находишься рядом с кем-то вроде "Канело", то начинаешь понимать важность уверенности в себе и настроя бойца. Он считает, что он совершенно непобедим. Он, наверное, думает, что может победить и Энтони Джошуа. Такой у него менталитет".

"Реальная угроза для Альвареса". Экс-чемпион мира высказался о шансах Головкина и опасности для "Канело"