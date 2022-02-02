"Реальная угроза для Альвареса". Экс-чемпион мира высказался о шансах Головкина и опасности для "Канело"

Американский экс-чемпион мира Келли Павлик считает, что абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) останется в дивизионе и откажется от попыток покорить "большие" веса. Также он оценил возможность еще одного поединка "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), а цитирует его vRINGe.com.

"Я думаю, прежней актуальности уже нет. Головкин уже в возрасте. Так что лично я не хотел бы этого видеть. С Чарло все иначе. Там много хайпа, поэтому и интересно. Но если честно, я бы сперва хотел увидеть Джермалла против Сондерса или Планта. Круто, если бы он сперва заработал бой с "Канело", доказав свою состоятельность в этом весе. Я отдаю предпочтение Бенавидесу, так как и он, и "Канело" уже давно в этом весе. И да, я считаю, что Давид - реальная угроза для Альвареса. Он - его самый большой вызов", - настаивает Павлик.

Американец высказался о последних поединках мексиканца и прошелся по скептикам, которые постоянно недовольны.

"Канело" сейчас кабан в боксе. Но не стоит пытаться понравиться всем. Так не бывает. К примеру, побил "Канело" Калеба Планта, а болельщики говорят: "Ежу понятно, поколотил его". Хотя до боя говорили иначе. То же самое и с Билли Джо Сондерсом. Сейчас говорят, что "Канело" подерется с Джермаллом Чарло. Будет много недовольных. Будут говорить: "Задавил мелкого", ведь Джермалл из среднего веса, а "Канело" успешно дрался даже в полутяжах", - продолжает экс-чемпион мира.

Павлик считает, что есть пара боксеров, которые бы доставили титулованному мексиканцу серьезные проблемы.

"Думаю, что все же пиковый "Канело" был в 69,9 килограмма Он может рискнуть податься даже в крузеры. Но там все иначе. Ты можешь быть чертовски крутым. Но когда боец начинает подниматься на две, три, четыре, пять весовых категорий, то это уже совсем другой компот. Да, я считаю, что все это уже становится опасным. Хотя "Канело" и приучил никогда не списывать его со счетов, но в полутяжах есть Артур Бетербиев - очень здоровый и мощный боец. Верю, что "Канело" выглядел бы круто даже против него. Но я все же хотел бы увидеть Альвареса в 76,2 килограмма против Давида Бенавидеса. Считаю, это более реалистичный вариант", - подытожил Павлик.