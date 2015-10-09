Брутальным нокаутом и первым поражением обернулся бой за титул WBC

В Монреале (Канада) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул WBC Continental Americas в полутяжёлом весе между Мехметом Уналом (15-0, 13 КО) из Турции и Алтином Зогаем (17-1, 9 КО) из Косово, сообщают Vesti.kz.
Поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился в девятом после того, как Унал брутально нокаутировал своего соперника.
Турецкий боксер одержал 15 победу в профи, 13 из которых были досрочными, а представитель Косово потерпел первое поражение в карьере. Всего на счету Зюгая 17 побед, девять из которых оказались досрочными.
😳Victoire de Mehmet Unal par KO au 9e round face à Altin Zogaj! Et quel KO..!#BraceForImpact | #UnalZogaj pic.twitter.com/b6HDsXcRMZ— Punching Grace (@punching_grace) February 6, 2026
🚨BIG KO— Tokkerū (@ATokkers5) February 6, 2026
WBC #9 Light Heavyweight Mehmet Unal scores a brutal Round 9 KO over Altin Zogaj in Montreal to move to 15-0 13KOs pic.twitter.com/2cYXosZaut
