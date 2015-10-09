Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Вчера 13:35
 

Брутальным нокаутом и первым поражением обернулся бой за титул WBC

Брутальным нокаутом и первым поражением обернулся бой за титул WBC ©instagram.com/eottm_boxing

В Монреале (Канада) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул WBC Continental Americas в полутяжёлом весе между Мехметом Уналом (15-0, 13 КО) из Турции и Алтином Зогаем (17-1, 9 КО) из Косово, сообщают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился в девятом после того, как Унал брутально нокаутировал своего соперника.

Турецкий боксер одержал 15 победу в профи, 13 из которых были досрочными, а представитель Косово потерпел первое поражение в карьере. Всего на счету Зюгая 17 побед, девять из которых оказались досрочными. 

