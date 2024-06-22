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Брутальным избиением закончилась дебютная защита чемпиона в США

Брутальным избиением закончилась дебютная защита чемпиона в США
©twitter.com/ESPNKnockOut

Сегодня, 22 июня, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе мексиканец Рафаэль Эспиноса (25-0, 21 КО) провел дебютную защиту против соотечественника Серхио Санчеса (22-2, 13 КО), передает Vesti.kz.

Их поединок возглавил вечер бокса в Лас-Вегасе. Действующий чемпион пару раз отправил соперника в нокдаун, а в четвертом раунде нокаутировал его.

Для Эспиносы эта победа стала 25-ой в карьере, при 21-ой нокаутом. При этом в предыдущем бою он решением судей победил Робеси Рамиреса и стал чемпионом мира. Санчес потерпел второе поражение в карьере, при 22-х победах.

 

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Метки:
Профессиональный бокс США

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