Брутальным избиением закончилась дебютная защита чемпиона в США

Сегодня, 22 июня, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе мексиканец Рафаэль Эспиноса (25-0, 21 КО) провел дебютную защиту против соотечественника Серхио Санчеса (22-2, 13 КО), передает Vesti.kz.

Их поединок возглавил вечер бокса в Лас-Вегасе. Действующий чемпион пару раз отправил соперника в нокдаун, а в четвертом раунде нокаутировал его.

MADE HIM QUIT.



MADE HIM WANT NO MORE.



ESPINOZA WITH A SUPERSTAR SHOWING 🌟🏆 pic.twitter.com/66H6O1JdZ9