Британский боксер после поражения от Алимханулы нокаутировал соперника за 45 секунд. Видео

Британский боксер Дензел Бентли одержал победу после поражения от казахстанца Жанибека Алимханулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел поединок в Лондоне, где встречался со своим соотечественником Кираном Смитом.

Бой был рассчитан на двенадцать раундов, но Бентли нокаутировал соперника всего за 45 секунд.

Denzel Bentley needed just 45 seconds to knockout Kieran Smith 💥pic.twitter.com/07FwaIJCFh — b0xingfan (@b0xingfan) April 15, 2023

Напомним, Алимханулы победил Бентли в ноябре прошлого года судейским решением, проведя первую защиту пояса чемпиона WBO в среднем весе. В следующем поединке, который состоится на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) 13 мая и будет рассчитан на 12 раундов, казахстанец встретится с канадским боксером Стивеном Батлером.

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