Братья Чарло или "Канело"? Что делать Головкину после объединительного боя с Муратой

Весной этого года казахстанский чемпион Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) должен провести объединительный поединок против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Ожидается, что GGG одержит победу. В таком случае встает вопрос о дальнейшем развитии карьеры. И о возможных хороших вариантах в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.

"Все будет зависеть от результата боя с Муратой. Я могу ошибаться, но я не считаю, что бой с Муратой станет легкой прогулкой. Хотя Головкин все равно остается фаворитом по предматчевым раскладам. Предположим, что бой с Муратой пройдет успешно, но что дальше?

Вот это уже вопрос сложный. Думаю, что самый интересный бой - это третий с "Канело". Просто потому, что у самого Сауля Альвареса не так много вариантов для денежных боев. А с Головкиным есть большая предыстория, которая включает взаимную вражду, спорные судейские решения и 24 ярких раунда.

Если не брать во внимание мексиканца, то либо Андраде, либо Чарло. Причем не только Джермалл, но, возможно, и Джермелл. Например, он станет абсолютом в первом среднем, а потом оставит титулы и решит подняться на категорию выше и сходу встретиться с чемпионом - довольно интересный вариант. Но вообще, пока я не стал бы заглядывать за спину Мурате", - озвучил Стангрит.

Напомним, бой Головкин - Мурата должен был пройти еще в декабре прошлого года в Японии. Однако из-за коронавируса было решено перенести встречу на 2022-й. Предварительно он будет организован весной. На кону будут стоять титулы IBF, IBO, которыми владеет GGG, а также WBA. Его обладателем является Риота.