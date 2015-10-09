Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Брат легенды взял пояс: Такума Иноуэ — новый чемпион мира

Японский боксёр Такума Иноуэ завоевал вакантный титул WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг), победив своего соотечественника Теншина Нацукаву, сообщают Vesti.kz.

Бой в Токио прошёл всю дистанцию — 12 раундов — и завершился единогласным решением судей (116–112, 116–112, 117–111).

Такума является младшим братом Наои Иноуэ, чемпиона мира в четырёх категориях. Ранее Наои также владел поясом WBC в легчайшем весе, но освободил его при переходе выше.

Нацукава известен выставочным поединком против Флойда Мейвезера в 2018 году. В профибокс он перешёл два года назад, одержал семь побед и поднялся на первое место рейтинга WBC в легчайшем весе. Его серия сегодня прервалась.

