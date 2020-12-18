Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Прямая трансляция боев Ахмедова и Головкина
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Бой вечера бокса Головкин - Шеремета закончился необычным нокаутом

Шоу началось.

Бой вечера бокса Головкин - Шеремета закончился необычным нокаутом
Кадр с видео на DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

В Холливуде (штат Флорида, США) начался вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 KO) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Открывали шоу 18-летний американский проспект Джелен Уокер (6-0, 5 КО) с мексиканским боксером Диулем Ольгином (14-15-4, 9 КО). Бой в полулегком весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Уокеру - 60-54, 60-54, 60-54.

Таким образом, американец одержал седьмую победу на профи-ринге. Ольгин же потерпел шестнадцатое поражение в карьере. 

Затем на ринг вышли американец Решат Мати (8-0, 6 КО) и Деннис Окот (4-4-1, 2 КО) из Кении. Развязка в поединке в рамках полусреднего веса наступила в последнем, шестом раунде. Окот получил травму ноги и оказался зажат у канатов, а Мати провел серию ударов, вынудив судью остановить бой и присудить ему победу техническим нокаутом.

Таким образом, Мати продлил победную серию до девяти боев, семь из которых закончился досрочно. Окот же потерпел пятое поражение в карьере.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Головкин-Шеремета Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил Головкин Геннадий
Новости
Вчера
15:05
Бокс

Головкин мен Ахмедовтың чемпиондық жекпе-жектеріне тікелей трансляция
Вчера
14:34
Бокс

"Тоқтатпаңдар, соңғы раунд...". Қазақстандық Әшкеев карьерасында алғаш рет жеңілді
17 декабря
16:11
Бокс

Әшкеев пен жеңілмеген америкалық жекпе-жек алдында салмақ өлшеуден өтті
17 декабря
15:20
Бокс

Головкин мен Шеремета бірінші рет бетпе-бет кездесті
17 декабря
14:11
Бокс

22 жастағы қазақ боксшы 26 қарсыласын сұлатқан боксшыны нокаутпен жеңді
17 декабря
13:33
Бокс

Жеңілмеген қазақ боксшы үш титул үшін жекпе-жекте африкалық нокаутшыны берілуге мәжбүр етті
15 декабря
19:28
Бокс

Головкин мен Роналду түскен деректі фильмнің трейлері жарық көрді
15 декабря
16:33
Бокс

Бапкер Головкиннің Шереметамен өтетін кездесудің алдында дайындығы қалай өткенін айтты
15 декабря
15:36
Бокс

Головкин Қазақстанда жекпе-жек өткізу туралы сұраққа жауап берді
15 декабря
14:52
Бокс

Видеоблогер Конор МакГрегормен жұдырықтасу үшін 50 миллион доллар ұсынды
15 декабря
12:49
Бокс

Головкин Мейвезер сияқты тамаша үшін жекпе-жек өткізу туралы сұраққа жауап берді
15 декабря
11:14
Бокс

"Негізгі мақсат - абсолют чемпион болу". Ахмедов өз салмағындағы барлық титулды біріктірмек
15 декабря
10:13
Бокс

"GGG жекпе-жегін көрмек". "Канело" Головкинмен жұдырықтасатын уақытын айтты
14 декабря
11:45
Бокс

"Жалынамын, оны бокстан аулақ ұстаңдаршы!". Головкин ақысын жеген төреші тағы дауға қалды
13 декабря
16:56
Бокс

Төрт нокдаун және бір нокаут. Джошуа Пулевқа қарсы кездесуде барлық белбеулерін қорғап қалды
12 декабря
13:45
Бокс

"Бостон куә болады". Эквадрлық боксшы титулды жекпе-жекте Ахмедовты жеңетініне сенімді
12 декабря
13:20
Бокс

Хабиб рекордты қорғау алдында Головкиге сәттілік тіледі
11 декабря
18:09
Бокс

Головкин - Шеремета андеркартында кімдердің шығатыны толық анықталды
10 декабря
15:50
Бокс

Сауль "Канело" Альварес бокстан қашан кететінін айтты
10 декабря
14:14
Бокс

Журналист Мейвезерді мазақ етіп Головкинмен жұдырықтасатынын айтты
10 декабря
12:44
Бокс

WBC рейтингінде ең мықты бестікке кірген Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионына ескерту жасады
10 декабря
11:45
Бокс

Головкин мен Шеремета жекпе-жегінің дәл уақыты белгілі болды
10 декабря
11:23
Бокс

"Ұлы айқасқа дейін 9 күн". Еуропа чемпионы Головкинмен жекпе-жекке дейін АҚШ-тағы бірінші жаттығуын өткізді
9 декабря
14:39
Бокс

Өзбекстандық "Құбыжық" Головкинге жолдау жасады
9 декабря
10:11
Бокс

"Big Drama Show оралады". Головкиннің рекордты жекпе-жегінің ресми постері жарияланды
8 декабря
11:46
Бокс

"Қазақ патшасы" WBO титулы үшін жеңілмеген ирландиялық боксшымен жекпе-жекке шығады
8 декабря
10:22
Бокс

"Головкин арқасында...". Сарапшы бірінші белбеу Ахмедовтың карьерасын жаңа деңгейге көтеретіні жайлы
7 декабря
21:31
Бокс

Пакьяо Елеусіновтің салмағындағы әлем чемпионымен кездесу өткізуі мүмкін
7 декабря
13:37
Бокс

Мейвезер блогермен жекпе-жек өткізетінін хабарлады
7 декабря
12:15
Бокс

"К...н айырамын". Әлемдегі ең мықты боксшы әйел ер адаммен жұдырықтаспақ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика