Один бой до конца года, или почему возвращение Джукембаева на ринг - рентген работы команды

Постепенно казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) вышел на высокий уровень. Не без сбоев, конечно, однако перспектив он не утратил. И сейчас единственный вопрос связан с его возвращением на ринг. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подъем в мире профи-бокса у Батыра был связан с появлением хорошей оппозицией. Казахстанец вошел в пул мировых организаций. Ему был предоставлен шанс на большие бои. Правда буста в карьере не случилось - Джукембаев провел сложный поединок, который проиграл.

Тем не менее, это не означает, что все заявленные перспективы боксер потерял. Скорее случился холодный душ, после которого следовало не только "отогреться", но и сразу же приступить к работе над теми ошибками, которые были допущены.

Ведь впереди другие вызовы, и с прежними заводскими настройками рассчитывать на что-либо серьезное нельзя. Панчер Сабриэль Матиас является не самым лучшим в дивизионе. Чем выше в категории, тем страшнее и опаснее.

И если Батыр рассчитывает на большие успехи и титулы, необходимо менять принципы в работе. Есть пробелы, которые важно устранить. Хотя стоит отдать должное. Джукембаев в бою с кровожадным Матиасом смотрелся очень хорошо.

Были даже шикарные эпизоды, уверенно оставшиеся за ним. Но сказалась смена стиля. Аккуратность сменила откровенная рубка. Это фатальный момент, после которого урон обрел большие масштабы - игра была поломана, что и привело к поражению.

Теперь на передний план выходят изменения. Команда взяла паузу на качественную организацию данного процесса. И есть информация, что до конца года Джукембаев проведет только один бой.

Это логично, учитывая тот объем работы, которым сейчас занята команда. И предстоящий бой станет рентгеном всех принятых решений. В оценку пойдут все наглядные пособия: от уровня оппозиции до самих действий в ринге.

Поэтому хорошо, что пока планируется только один поединок. Это скажется на качестве. Плюс мы с вами получим объективность. Теперь будем ждать имя следующего оппонента.

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