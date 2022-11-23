Бой в Казахстане? Стали известны подробности возвращения Джукембаева на ринг

Казахстанский боксер-полусредневес Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) может провести следующий бой в Казахстане. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Известно, что ему поступило предложение об участии в вечере бокса 16 декабря в Астане. Однако о решении боксера ничего не известно.

Отметим, что Джукембаева рассматривали для участия в андеркарте боя чемпиона мира по версии WBC мексиканца Оскара Вальдеса (30-0, 23 КО) и американца Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО), владеющего поясом WBO, а затем предлагали еще пару дат для боя.

Несмотря на перерыв, Джукембаев успел провести спарринг с абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом.

Напомним, в последний раз Джукембаев выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда одержал досрочную победу над мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом Альваресом (28-11, 20 KO). Все завершилось в стартовой трехминутке - Джукембаев на 69-й секунде нокаутировал оппонента.

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