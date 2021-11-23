Бой "Канело" в пятом дивизионе может сорваться

Покорение мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) пятой весовой категории может сорваться, передает vringe.com.

Ранее WBC удовлетворил запрос его тренера и менеджера Эдди Рейносо, одобрив проведение боя с чемпионом организации в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) конголезцем Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Но при этом все забыли об обязательном претенденте на титул Макабу - южноафриканце Табисо Мчуну (23-5, 13 КО). Тренер последнего, Шон Смит, утверждает, что они не собираются отказываться от своего заслуженного права.

"Мчуну - обязательный претендент для Илунги. У Макабу есть обязательство защищать титул против Табисо. Дон Кинг (промоутер Макабу - прим. ред.) не предложил ни дату, ни локацию. Теперь на Конгрессе WBC менеджер и тренер "Канело" сделал запрос на бой с Макабу, после чего было сразу же объявлено, что запрос удовлетворен. Но мы не отступим в сторону за деньги. Мы хотим драться с Илунгой и завоевать титул WBC. "Канело" хочет драться с Макабу в мае, но перед этим Макабу должен решить дела с Табисо", - заявил тренер.

Напомним, что во время Конгресса WBC "Канело" и Макабу уже встретились лицом к лицу.