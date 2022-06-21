Бой с "Канело"? Чемпион мира в весе Головкина сделал громкое заявление

Чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) принял решение остаться в этом дивизионе, сообщает vRINGe.com.

Чарло не выходил на ринг более года. При этом американец претендовал на финансово-выгодный поединок дивизионом выше против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), но, по всей видимости, откажется от этого. Также ходили слухи о возможных поединках в 76,2 килограмма против соотечественников Давида Бенавидеса (25-0, 22 KO) и Кейлеба Плэнта (21-1, 12 KO).

Как признался Чарло, он вдохновлен примером брата Джермелла, который стал абсолютом дивизионом ниже: "Меня сейчас словно не замечают в дивизионе. Причем абсолютно все. А ведь я не просто боец-средневес. Я - чемпион WBC в 72,6 килограмма. А у кого остальные пояса в этом весе? Хочу собрать у себя все титулы точно так же, как это сделал ранее мой брат Джермелл. Хочу не просто побеждать в унификационных поединках. Хочу, чтобы меня запомнили как одного из лучших средневесов в истории бокса", - заявил он.

18 июня Чарло должен был провести защиту титула против Мацея Сулецки (30-2, 11 КО), но из-за травмы американца бой отложили.

На днях Чарло заявил, что другие боксеры среднего веса избегают его. Американец в том числе упомянул Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО).