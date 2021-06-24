Бой финалиста Олимпиады из Казахстана в Алматы: проверка на прочность и наличие потенциала

Алматы готовится принять большой вечер бокса. Одним из участников станет молодой и талантливый Талгат Шайкен (4-0,2 КО), для которого предстоящий бой станет проверкой на прочность и готовность к большим шагам в профи. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Для финалиста юношеской Олимпиады это будет уже пятый бой на профи-ринге. Он уже провел четыре встречи, и в каждой из них была зафиксирована победа Шайкена. Дважды при этом его поединок был завершен досрочно.

Новым вызовом в карьере станет Александр Шаронов. Боксер попробует устроить проверку Шайкена на прочность - россиянин знаменит своей стойкостью и сильным характером, что сказывается на его боях. Шаронов стоит до конца даже при самых опасных бомбардировках.

Да, он не такой звездный, однако на этом этапе карьеры Шайкену вовсе не требуется топ-оппонент. Он только начинает свою карьеру. И следует набраться опыта. Только вот в бою против Александра он получит не только улучшение в навыках.

Шаронов поможет раскрыть истинный потенциал Талгата. У казахстанца постепенно завершается адаптация после перехода из любительского. И сейчас будет вырисовываться истинная картина возможностей Шайкена. Поэтому интересно наблюдать за его прогрессом.

Или нет. Но будем оптимистичны. Все-таки он по любителям хорошо бился, показывал мастерство, и для тренерского штаба он был надеждой на будущее. Так что есть основания для того, чтобы относить его к перспективным.

Возвращаясь к Шаронову, подчеркнем, что он более опытный. Также имел ряд сложных поединков. Особенно против Дмитрия Михайленко, который устроил настоящий обстрел. Александр выжил, продемонстрировав стойкость и выносливость.

В технике сильнее Талгат. Однако в случае с Шароновым он должен быть готов к тому, чтобы менять тактику по ходу встречи. Одиночные выстрелы вряд ли помогут. Поэтому нужна будет вариативность. И здесь понадобится способность адаптироваться к ситуации. Как раз на это и посмотрим.

Наверняка, он готовит что-то интересное и разрушительное. В любом случае, проверка состоится. И от Шайкена зависит, какой именно будет результат.

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