В BoxingScene высказались о нокауте в дебютном бою казахстанского супертяжа в США

Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) представляет серьезную угрозу для американца Джареда Андерсона (13-0, 13 КО). Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал обозреватель BoxingScene.com Элиот Фостер. Специалист отметил, что назвать фаворита в этом противостоянии - очень сложная задача.

Их поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN. К слову, это будет дебют для Кособуцкого в США.

"Для обоих боксеров это самый большой бой в карьере. И Кособуцкий, и Андерсон еще не встречались с таким уровнем оппозиции. Битва монстров, которые всегда побеждают досрочно. Я ставлю на то, что мы увидим досрочное завершение поединка. Победить способен любой. А это значит, что Джареду нужно показать лучший бой в карьере. В противном случае он рискует отложить свой поход к вершине на длительный срок", - отметил Фостер.

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Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. В свою очередь Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

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