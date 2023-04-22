"Бомжара!". Фьюри жестко ответил Уайлдеру на обвинения в жульничестве

Британский супертяж Тайсон Фьюри назвал американского соперника по трем прошлым боям Деонтея Уайлдера "крысой" за его обещание нокаутировать "цыганского короля", передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в одном из интервью Уайлдер не просто заявил, что собирается вырубить Фьюри, но добавил, что сделает это, если британец "на этот раз не будет жульничать".

В ответ Фьюри, которого называют Цыганским Королем, жестко ответил.

"Ты кусок дерьма! Нехороший бомжара! Я отшлепал тебя три раза. У тебя было много что сказать, но когда мы встретились лицом к лицу, у тебя задница отпала. Достаточно, крыса!" - отметил Фьюри.

Напомним, что в последнем бою в октябре прошлого года Уайлдер победил Роберта Хелениуса. А до этого он в третий раз дрался с Тайсоном Фьюри, которому проиграл нокаутом второй раз подряд.

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