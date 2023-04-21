Уайлдер никак не успокоится: обвиняет Фьюри в жульничестве и хочет вырубить его в четвертом бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер продолжает выдвигать обвинения в адрес британца Тайсона Фьюри, которому досрочно проиграл в двух из трех поединках, передает vRinge.

Ранее его беспочвенные обвинения варьировались от испорченной воды, которую ему якобы давал его же тренер-ассистент между раундов, до неких посторонних предметов внутри перчаток его соперника.

Он все еще уверен, что может вырубить Фьюри. Например, если тот согласится провести четвертый бой.

"Легко. Нокаут. Тупо навзничь. У него не будет всех этих добавленных консервантов", - сказал Деонтей, не уточняя, что конкретно он имеет в виду на этот раз.

Напомним, что в последнем бою в октябре прошлого года Уайлдер победил Роберта Хелениуса. А до этого он в третий раз дрался с Тайсоном Фьюри, которому проиграл нокаутом второй раз подряд.

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