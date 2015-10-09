Боксёр с 50-0 может поспорить с Алимханулы за бой против "абсолюта"

Стало известно, что известный американский боксёр Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) может рассматриваться как потенциальный соперник для своего соотечественника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Бомак Макинтайр сделал громкое заявление, утверждая, что его подопечный "остановил бы" легендарного Мейвезера.

В бою Кроуфорд - Мейвезер предсказали нокаут

В интервью talkSPORT наставник Кроуфорда заявил, что он бы даже нокаутировал непобеждённого Флойда:

"Он, вероятно, остановил бы его".

Мейвезер практически не получал серьёзного урона за всю карьеру, поэтому подобное утверждение стало одной из самых обсуждаемых тем в мире бокса.

48-летний Мейвезер не проводил официальных поединков с 2017 года — тогда он завершил профессиональную карьеру, оформив идеальный рекорд 50–0 после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Кроуфорд готов к большим боям — и выбирает соперника

После сенсационной победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО) 14 сентября Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе — впервые оставив звёздного соперника без титулов за семь лет.

Теперь Кроуфорд находится в позиции, где может сам выбирать дальнейший путь. Среди обсуждаемых вариантов — реванш с Альваресом, переход в средний вес и бои с крупными именами прошлого и настоящего.

Алимханулы — один из главных кандидатов на бой с Кроуфордом

Ранее сообщалось, что Кроуфорд может спуститься в средний вес, где доминирующим чемпионом является казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO), владеющий поясами IBF и WBO. Именно его называют одним из потенциальных соперников американца — во многом из-за интереса, который Кроуфорд проявляет к казахстанцу.

6 декабря Жанибек выступит в Сан-Антонио (Техас, США) Он станет со-главным событием вечера бокса и выставит на кон свои титулы WBO и IBF. Его соперником будет кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO), который вынесет на ринг пояс WBA.

Lara’s next. The Boogeyman’s been waiting 👀@QazaqStyle | DEC 6 pic.twitter.com/RdMfO5jXI2 — Top Rank Boxing (@trboxing) November 11, 2025

Кроуфорд уже объявил, что внимательно проследит за боем — в особенности за выступлением Алимханулы. Поэтому Жанибека рассматривают как одного из ведущих претендентов на поединок против абсолютного чемпиона.

Ранее сбежавший от Жанибека чемпион был разгромлен в реванше.

Добавим также, что три нокдауна и досрочная концовка произошли в бою "жертвы" Алимханулы.

Алимханулы записали первое поражение в карьере и "лишили" титулов