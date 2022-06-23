Боксерша из Казахстана поразила промоутера Головкина горячим видео

Немецкая девушка-боксер Кристина Хаммер поделилась в соцсетях горячим видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летняя спортсменка позировала в сексуальном бикини, чем вызвала восторг у своих подписчиков. Кроме того, эту публикацию "лайком" поддержал Том Леффлер, являющийся промоутером казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Кристина родилась в поселке Новодолинка в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с семьей эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году, была чемпионкой мира в среднем весе по версиям WBC и WBO.