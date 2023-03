Боксер встал после нокдауна, уронил соперника и взял титул

Немецкий боксер-супертяж Агит Кабайел (23-0, 15 КО) побил хорвата Агрона Смакици (19-2, 17 КО) в бою за вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU, сообщают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене RuhrCongress в Бохуме (Германия). Уже во втором раунде Кабайел оказался на канвасе. Однако фаворит сумел подняться и продолжить бой.

В третьей трехминутке немец взял реванш - провел серию ударов и уронил Смакици. Хорват попытался продолжить, пропустил несколько ударов, после чего вмешался рефери и остановил избиение.

Тем самым Кабайел одержал победу техническим нокаутом и завоевал титул.

Agit Kabayel (23-0) with a TKO-victory in round 3 against Agron Smakici (19-2) after a knockdown in round 2. That was a wild heavyweight-bout in Bochum, Germany. pic.twitter.com/1QHfoGPwvd