Боксер встал после нокдауна и выиграл нокаутом два титула в весе Головкина

Уроженец России Андрей Михайлович (19-0, 11 KO), представляющий Новую Зеландию, одержал досрочную победу над венесуэльцем Эдиссоном Салтарином (16-0, 12 КО), сообщают Vesti.kz. Их бой состоялся на Eventfinda Stadium в Окленде (Новая Зеландия) и был рассчитан на десять раундов.

Начало осталось за Салтарином - уже в первом раунде он отправил соперника в нокдаун. Однако Михайлович сумел подняться и продолжить поединок.



Развязка наступила в пятом раунде, когда хозяин ринга взял реванш и отправил венесуэльца на канвас. После этого судья остановил бой и присудил Михайловичу победу техническим нокаутом, который успешно защитил титулы IBF Pan Pacific и WBO Global в среднем весе.

Таким образом, Михайлович одержал 20-ю победу, тогда как Салтарин потерпел первое поражение в карьере.

Andrei Mikhailovich 🇳🇿 (20-0) with a TKO victory in round 5 against Edisson Saltarin 🇻🇪 (16-1) in their middleweight-bout in Auckland, New Zealand. Mikhailovich was down in the first round. pic.twitter.com/dftv0zfKRh