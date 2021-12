Боксер из веса Головкина одним ударом отправил соперника в тяжелый нокаут

Американский проспект среднего веса Джоуи Спенсер (14-0, 10 КО) одержал досрочную победу над мексиканцем Лимбертом Понсе (18-5, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Prudential Center в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Развязка наступила в пятом раунде, когда Спенсер поймал оппонента и одним ударом отправил мексиканца в тяжелый нокаут.

If you guessed @JSNation_ was going to win by KO, you were right 😬🧨! #SpencerPonce #PBConFOX pic.twitter.com/tbMM47kPZy