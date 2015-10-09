Боксер из Узбекистана нанес сопернику первое поражение на элитном турнире

В Эр-Рияде продолжается вторая стадия Гран-при по боксу под эгидой WBC, передают Vesti.kz.

Турнир стартовал в апреле, и за первый этап в рамках соревнований состоялись 64 поединка. Во втором раунде зрителей ждут еще 32 боя, которые пройдут 20 и 21 июня в столице Саудовской Аравии.

Уверенное выступление Турсунова

Одним из интересных событий дня стал бой узбекистанского проспекта Мужибилло Турсунова (7-0, 2 КО), который встретился с непобежденным ранее аргентинцем Аланом Эзекьелем Дутрой (15-1, 9 КО).

Поединок, рассчитанный на шесть раундов по три минуты, прошел в равной борьбе, однако Турсунов выглядел точнее и активнее на протяжении большей части боя. Итог - победа узбекистанского боксера решением большинства судей: 57-57, 58-56, 58-56.

Для непобежденного Турсунова это седьмая победа, тогда как Дутра потерпел первое поражение в карьере при 15 выигрышах.

Система без ничьих

По правилам WBC Grand Prix, каждый бой состоит из шести трехминутных раундов. Ничейные исходы исключены - при равенстве на карточках используется качественная система судейства, оценивающая бой по множеству параметров, включая активность, доминирование и чистоту ударов.