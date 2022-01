Боксер с рекордом 99-0 выиграл бой нокаутом в первом раунде

Нигерийский боксер Шитту Афолаби провел свой дебютный бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был соотечественник Хаммед Садику. Поединок во втором наилегчайшем весе закончился победой Афолаби техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Афолаби начал свой путь в профессионалах с досрочной победы.

Отметим, что Шитту перешел в профи с рекордом в любителях 99-0 (61 КО), проведя все бои на родине. Также он является двукратным чемпионом Нигерии.

🥊🇳🇬 Shittu Afolabi with the nice burst Combo to dispose of Hammed Sadiku in 1 in Nigeria



