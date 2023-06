Боксер нокаутировал соперника и его тренера

Курьезный инцидент произошел в бою между мексиканским боксером наилегчайшего веса Хоселито Веласкесом (16-1-1, 11 КО) и его соотечественником Хуаном Тоскано (11-5, 2 КО), который прошел в Мехикали (Мексика), сообщают Vesti.kz.

Сам поединок завершился ожидаемо - Веласкес был фаворитом и нокаутировал соперника в третьем раунде.

Однако исход боя не понравился тренеру проигравшего - он выбежал на ринг и набросился с кулаками на боксера. Тот в ответ нокаутировал и наставника.

Olympian Joselito "El Huracan" Velasquez (16-1-1, 11 KO's) had a more eventful finish than I bet he expected - after his TKO-3 stoppage win over Juan Toscano (11-5) Saturday in Mexicali 🇲🇽, Velasquez has to defend himself from a member of Toscano's team



📽️Gladiador Promotions pic.twitter.com/e9x8s1kRls