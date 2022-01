Боксер-нокаутер вслед за казахстанцем избил своего обидчика в реванше

29-летний пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас взял реванш у своего единственного обидчика - 33-летнего россиянина Петроса Ананяна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой прошел сегодня, 23 января, в Атлантик-Сити и завершился победой Матиаса техническим нокаутом. После девятого раунда россиянина осмотрела врач и запретила продолжать бой. Причем в самой концовке этого раунда Ананян побывал в нокдауне.

#MatiasAnanyan is stopped by the referee after advice from the ringside physician. @SubrielMatias gets his revenge over Ananyan with a round 9 TKO victory 🙌🏾#RussellMagsayo pic.twitter.com/L4WBeDu8DK