Боксер-нокаутер расстался с порноактрисой: купил ей кольцо за миллион долларов

Американская суперзвезда бокса суперлегковес Райан Гарсия (25-1, 20 КО) рассказал, что сделал предложение актрисе фильмов для взрослых Саванне Бонд, передают Vesti.kz.

В январе Гарсия сообщил о рождении своего второго ребенка и о том, что разводится с женой Андреа Селиной.

В преддверии апрельского боя с Девином Хэйни (31-1, 15 КО) Гарсия шокировал общественность дикими выходками. Поговаривали о том, что у боксера нервный срыв, который он глушит алкоголем и наркотиками. Примерно в это же время у Райана был роман с порноактрисой.

В YouTube-подкасте BS w/ Jake Paul звездный ютубер интересовался этой темой. В итоге Гарсия признался, что сделал Саванне предложение и даже купил ей обручальное кольцо за миллионов долларов.

"Согласен, не самое умное мое решение. Да, мы уже расстались. Пользуясь случаем, передаю привет Саванне", - сказал Райан.

По данным Mirror, в "фильмографии" австралийки Бонд более 100 фильмов для взрослых.

Напомним, бой Гарсия - Хэйни состоялся в ночь с 20 на 21 апреля в Бруклин (Нью-Йорк, США) и прошел всю дистанцию. Райан трижды отправил Девина в нокдаун и одержал победу раздельным решением судей. Для Хэйни это поражение стало первым в карьере.

В мае стало известно, что Гарсия провалил допинг-тесирование.