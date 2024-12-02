Боксер из Казахстана подерется с бывшим "абсолютом"? Подробности

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился списком бойцов, которые могут стать следующими соперниками экс-абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Джоша Тейлора (19-2, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации BoxingScene, Хирн назвал три вероятные кандидатуры: американец Монтана Лав (18-2-1, 9 КО), бывший чемпион мира уроженец Казахстана Сергей Липинец (18-3-1, 13 КО) и британский боец Робби Дэвис-младший (24-5, 15 КО).

Ожидается, что окончательное имя соперника будет объявлено в ближайшее время.

"Это сложно, Джош отходит от поражения Кэттероллу, поэтому очень хочется провести хороший бой, одержать победу и получить импульс.

Нужно взвешивать, хочешь ли ты такого поединка в шоу, а также то, что ему нужно для карьеры. Вы не можете просто бросить его в бой.

Мы понимаем нашу обязанность продвигать бойцов с правильной скоростью", - сказал Хирн.